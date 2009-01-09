Risk alan beyin diğerlerinden farklı

Bilim insanları gerilim peşinde olan ve düşünmeden hareket edip, tehlikeye atılan kişilerin beyin yapısının farklı olduğuna dair fiziksel kanıtlar buldu.



Amerika'da Vanderbilt Üniversitesi tarafında yapılan araştırmada, en çok risk alan kişilerde, bir çeşit beyin ödülü olarak, özellikle neşe, keyif duygusu yaşatan dopamin hormonunun farklı bir şekilde salgılandığı ortaya çıktı. Normalde dopamin hücrelerinde hormonun aşırı salgılanmasını engelleyen ve hormon üretimini azaltan otoreseptörler mevcut. Araştırma, risk ve tehlikeye atılan kişilerde bu otoreseptörlerinin daha az sayıda olduğunu gösterdi.



BBC'de yer alan bilgilere göre, bu bulgular ışığında, bazı insanların uyuşturucu ve benzeri bağımlılıklara karşı daha meyilli olma sebeplerinin anlaşılabileceği düşünülüyor. Tıpkı hayvanlarda yapılan deneylerde olduğu gibi, sağlıklı insanlar üzerinde yapılan incelemeler ve taramalar da bazılarının garip ortamlarda farklı tepkiler verdiğini gösterdi. Örneğin, düşünmeden para harcamak ve fevrilik gibi düşüncesizce davranışların ve tehlikeye atılmanın otoreseptörlerin düşük seviyesiyle ilgili olduğunu açıklandı.



Son olarak uzmanlar, dopamin yoğunluğunun bir kişinin garip, yeni veya değişik şeyleri deneme arzusuyla bağlantılı olduğunu ve dopamin düzenlemesinin iyi olmadığı kişilerde, dopamin salgısını tetikleyen garip davranışlara karşı bir eğilim oluştuğunu belirtiyor.

