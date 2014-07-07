Risale-i Nur'un basım yetkisi Bakanlar Kurulu'nun onayına bağlandı

Maden sektörüne yeni düzenlemeler getiren ve kamu alacaklarının yeniden yapılandıran torba kanun tasarısına çok sayıda yasayı ilgilendiren yeni maddeler eklendi. Aralarında Nurculuk hareketini başlatan Bediüzzaman lakaplı Said Nursi'nin müellifi olduğu Risale-i Nur basım yetkisini Bakanlar Kurulu'na veren madde de var.

Risale-i Nur yani 1960'ta vefat eden Bediüzzaman Said Nursî'nin görüşlerini bir araya getiren külliyat, artık Bakanlar Kurulu'nun onay vermesi halinde basılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden torba tasarıya getirilen önerge ile yaklaşık 6 bin sayfalık risalelerin basım hakkı da özel yayın evlerinden alınarak Kültür Bakanlığı'na veriliyor.



Komisyonda aday memurların meslekten çıkarılmasını zorlaştıran önerge ile tarihi mekanları ticari olarak işletenlerden emlak vergisi alınmasını düzenleyen önerge de kabul edildi.



Muhalefet milletvekilleri birbiriyle ilişkisi olmayan çok sayıda yasayla ilgili yüze yakın önerge verilmesini sert sözlerle eleştirdi.