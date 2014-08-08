T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Risale-i Nur'a İnonü'nün yapmadığını Erdoğan yaptı'

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Risale-i Nur'ların basımının Bakanlar Kurulu'nun onayına bağlanmasını eleştirdi

08 Ağustos 2014 11:25

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Torba kanun tasarısında yer alan ve Risale-i Nur’ları devlet tekeline alan madde Meclis Genel Kurulu’nda önceki gün kabul edilmesine ilişkin, "Başbakan Tayyip Erdoğan sürekli meydanlarda İsmet İnönü’yü ‘tek parti’ dönemi icraatlarından dolayı eleştiriyor ama onun risaleler için denediği ve başaramadığı devletleştirmeyi kendileri gerçekleştirdi” dedi.

Zaman'a konuşan Güleçyüz, 148 maddelik torba kanun tasarısının Risalelerle ilgili olan 90. maddesi, muhalefet partilerinin itirazına rağmen AKP’lilerin oylarıyla geçti. Maddeye göre Bakanlar Kurulu, “memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki hakları, hak sahiplerine münasip bir bedel ödeyerek koruma süresinin bitiminden önce, kamuya mal edilebilecek.”  Bu madde ile Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerine Bakanlar Kurulu el koyabilecek, basım hakkı devletin istediği yayıncılara verilebilecek. Böylece Risale-i Nur’ları hükümet veya hükümetin uygun göreceği yayınevlerinin dışında kimse basamayacak.

Torba yasanın tamamının görüşülüp onay verilmesinden sonra Risale-i Nur’ların devletleşme tehdidi altına girmesine yayınevlerinden sert tepki geldi. Süreci başından beri en yakından takip eden Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz,  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli meydanlarda İsmet İnönü’yü ‘tek Parti’ dönemi icraatlarından dolayı eleştirdiğini hatırlatarak,  “İnönü’yü sürekli eleştiriyor ama onun risaleler için denediği ve başaramadığı devletleştirmeyi kendileri gerçekleştirdi.” dedi. Yeni Asya Gazetesi Avukatı Kadir Akbaş ise bu uygulama ile fikir ve düşünce hürriyetinden 1930’lu yılların gerisine düşüldüğüne dikkat çekerek “Bu projenin mimarları anayasaya aykırı bir düzenleme olduğunu bilerek bu değişiklikleri yaptı. Bu tamamen AK Parti’nin dinî grup ve cemaatleri baskılama arzusunun iradesinin yeni bir versiyonudur.” ifadelerini kullandı.

 

'Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız'

 

Torba yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından yeni bir sürecin başlayacağını dile getiren Kazım Güleçyüz, bu maddeyi Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söyledi. Görüştükleri milletvekillerinden bu konuda yardım alacaklarını belirten Güleçyüz, “Bu maddenin Anayasa Mahkemesi’nden dönmesi ihtimali çok yüksek. Sürecin başından itibaren çok yanlış bir adım atıldı ve bunda ısrar ediliyor. Bu duruma AKP içindekilerin ve ona oy verenlerinde itirazları devam ediyor.  Ciddi bir kamuoyu oluşmuş durumda.” dedi.

Yeni Asya Gazetesi Avukatı Kadir Akbaş da bu projenin mimarı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün de bir televizyon programında bu maddenin Anayasa’ya aykırı olduğunu itiraf ettiğini söyledi.  Akbaş, “Bu düzenleme özü itibarıyla fikir ve düşünce özgürlüğünü daraltıyor. Hak ihlali olacağından her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkanı verecektir. Zaten CHP ve MHP grupları Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini ifade etti.” yorumunu yaptı.

 

ETİKETLER

risalei nurkazım güleçyüzbasımbakanlar kuruludevlet tekelieleştiriinönüerdoğan yaptıakpak parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24