'Risale-i Nur'a İnonü'nün yapmadığını Erdoğan yaptı'

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Torba kanun tasarısında yer alan ve Risale-i Nur’ları devlet tekeline alan madde Meclis Genel Kurulu’nda önceki gün kabul edilmesine ilişkin, "Başbakan Tayyip Erdoğan sürekli meydanlarda İsmet İnönü’yü ‘tek parti’ dönemi icraatlarından dolayı eleştiriyor ama onun risaleler için denediği ve başaramadığı devletleştirmeyi kendileri gerçekleştirdi” dedi.

Zaman'a konuşan Güleçyüz, 148 maddelik torba kanun tasarısının Risalelerle ilgili olan 90. maddesi, muhalefet partilerinin itirazına rağmen AKP’lilerin oylarıyla geçti. Maddeye göre Bakanlar Kurulu, “memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki hakları, hak sahiplerine münasip bir bedel ödeyerek koruma süresinin bitiminden önce, kamuya mal edilebilecek.” Bu madde ile Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerine Bakanlar Kurulu el koyabilecek, basım hakkı devletin istediği yayıncılara verilebilecek. Böylece Risale-i Nur’ları hükümet veya hükümetin uygun göreceği yayınevlerinin dışında kimse basamayacak.

Torba yasanın tamamının görüşülüp onay verilmesinden sonra Risale-i Nur’ların devletleşme tehdidi altına girmesine yayınevlerinden sert tepki geldi. Süreci başından beri en yakından takip eden Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli meydanlarda İsmet İnönü’yü ‘tek Parti’ dönemi icraatlarından dolayı eleştirdiğini hatırlatarak, “İnönü’yü sürekli eleştiriyor ama onun risaleler için denediği ve başaramadığı devletleştirmeyi kendileri gerçekleştirdi.” dedi. Yeni Asya Gazetesi Avukatı Kadir Akbaş ise bu uygulama ile fikir ve düşünce hürriyetinden 1930’lu yılların gerisine düşüldüğüne dikkat çekerek “Bu projenin mimarları anayasaya aykırı bir düzenleme olduğunu bilerek bu değişiklikleri yaptı. Bu tamamen AK Parti’nin dinî grup ve cemaatleri baskılama arzusunun iradesinin yeni bir versiyonudur.” ifadelerini kullandı.

'Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız'

Torba yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından yeni bir sürecin başlayacağını dile getiren Kazım Güleçyüz, bu maddeyi Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söyledi. Görüştükleri milletvekillerinden bu konuda yardım alacaklarını belirten Güleçyüz, “Bu maddenin Anayasa Mahkemesi’nden dönmesi ihtimali çok yüksek. Sürecin başından itibaren çok yanlış bir adım atıldı ve bunda ısrar ediliyor. Bu duruma AKP içindekilerin ve ona oy verenlerinde itirazları devam ediyor. Ciddi bir kamuoyu oluşmuş durumda.” dedi.

Yeni Asya Gazetesi Avukatı Kadir Akbaş da bu projenin mimarı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün de bir televizyon programında bu maddenin Anayasa’ya aykırı olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Akbaş, “Bu düzenleme özü itibarıyla fikir ve düşünce özgürlüğünü daraltıyor. Hak ihlali olacağından her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkanı verecektir. Zaten CHP ve MHP grupları Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini ifade etti.” yorumunu yaptı.