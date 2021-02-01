Ripple değerini ikiye katladı

Yasal kargaşalar ortasında değeri 0,24 dolara kadar kadar gerileyen Ripple (XRP), bugün 0,59 dolardan işlem görerek değerini ikiye katlamış oldu. Analistler, artışın bir süre daha devam etmesini bekliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple Labs Inc. hakkında dava açması ve kripto para borsalarının işlemleri bir bir durdurması sonrası XRP, tarihi bir değer kaybı yaşamıştı.

0,30 dolar seviyelerine düştükten sonra bir kırılma yaşayan ve yükselişe geçen Ripple, 0,59 dolar seviyelerine çıkmış durumda. Kripto para analisti Aayush Jindal, XRP/USD paritesinin günlük grafiğinde 0,5000 dolar civarında dirençle büyük bir düşüş eğilimi çizgisinin üzerinde bir kırılma olduğunu, yakın vadede istikrarlı bir şekilde 0.650 $ ve 0.680 dolar direnç seviyelerine doğru yükseleceğini ifade etti.

Webtekno'nun haberine göre; kısa bir dönem de olsa 0.240 dolar seviyesine kadar düşen Ripple, şu anda 0,500 doların oldukça üzerinde işlem görüyor. Tartışmalı kripto para birimi, ilk önemli direnç olarak gösterilen 0,642 dolar seviyesine yakın bir konumda bulunuyor.