Ripple CEO'su ICO'ların gerçek kazananlarının avukatlar olduğunu söyledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Mart (DHA) – Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ICO’lardan (Initial Coin Offering-kripto para arzı) en kârlı çıkan tarafların avukatlar olduğunu söyledi.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli üçüncü sanal para birimi Ripple’ın bağlı olduğunu şirketin CEO’su Garlinghouse, daha önce kendi kripto para birimlerini çıkarmak isteyen girişimcilere, sanal para birimleri değer kaybettiği takdirde dava edilebilme ihtimallerine karşılık “birikimlerinin bir kısmını saklamaları gerektiğini” söylemişti.

Konuyla ilgili CNBC’ye konuşan Garlinghouse, “Girişimciler bu piyasaya gözleri açık girmelidir. Bu eylemlerde kazanan avukatlar olacak çünkü avukatlar size sanal paranızı çıkarmanızda ve daha sonra da onu savunmanıza yardımcı olacak.

“Bazen gerçek müşterilerin gerçek sorunlarını çözmeye odaklanmak, bir sanal para birimi çıkarıp onun altyapısını kurmak ve piyasalarda yer edinmeye çaba edinmekten çok daha doğru olabiliyor” dedi.