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Spor
Deutsche Welle

Rio'yu Olimpiyat heyecanı sardı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları açılışı için hazırlıklar tamam. Törene çok sayıda devlet ve hükümet başkanının da katılması bekleniyor.

05 Ağustos 2016 15:14


Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyumu'nda resmi açılışı bugün yapılacak 2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları 21 Ağustos'a kadar devam edecek. Zika virüsünden Breziya'daki iç siyasi istikrarsızlığa kadar bir dizi tartışmanın gölgesinde başlayan olimpiyatlara 206 ülkeden 10 binden fazla sporcu katılıyor. 28 spor branşında mücadelenin yaşanacağı olimpiyatlar için Brezilya'da 37 farklı tesis hazırlandı.

Olimpiyatların resmi açılış törenine yaklaşık 45 ülkenin devlet ve hükümet başkanının da katılması bekleniyor. Hollanda, Belçika ve Monaco kraliyet ailelerinin yanı sıra, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin de açılış töreninden hazır bulunması bekleniyor.

İç siyasi tartışmalar heyecanı düşürdü

Brezilya'daki olimpiyatlara daha önceki yıllara kıyasla çok daha az sayıda devlet ve hükümet başkanının katılması Brezilya'daki iç siyasi sorunlarla ilişkilendiriliyor. Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff hakkında görevden azledilme süreci başlatılmış durumda. Soruşturma nedeniyle 180 süreyle görevinden uzaklaştırılmış olan Dilma Rousseff açılış töreninde davet edildi, ancak resmi açılışı devlet başkanlığını vekaleten yürüten Michel Temer'in yapması bekleniyor.

Olimpiyat oyunları bu sene ilk kez Güney Amerika'da bir ülkede düzenleniyor. Bu akşam olimpiyat meşalesinin Rio'ya ulaşması ve olimpiyat ateşinin yakılmasıyla olimpiyatlar resmen başlamış olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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