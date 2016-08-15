Rio'da yüzme yarışmaları tamamlandı; Phelps olimpiyatları altınla kapattı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenen yüzme yarışmaları, son 4 kategoride madalyaların sahiplerini bulmasının ardından tamamlandı.

Olimpik Su Sporları Salonu'nda yapılan yüzme müsabakaları, kadınlarda 50 metre serbest ve 4x100 metre karışık bayrak, erkeklerde 1500 metre serbest ve 4x100 metre karışık bayrak finalleriyle sona erdi.

Rekortmen yüzücü Michael Phelps'i̇n de yer aldığı ABD, 4x100 metre karışık bayrak finalinde altın madalya elde etti. Böylece Phelps, kariyerinde bir altın daha kazanarak Rio 2016'daki 6'ncı madalyasına uzandı. Olimpiyat tarihindeki 28'inci madalyasına ulaşan 31 yaşındaki yüzücü, toplam altın sayısını ise 23'e çıkarma başarısını göstererek tarihe geçti.

Ayrıca ABD'li yüzücü Ryan Murphy, aynı yarışın 100 metre sırtüstü bölümünde 51.85'lik derecesiyle dünya rekoruna imza attı.

Kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular şöyle:

Kadınlar

50 metre serbest

1- Pernille Blume (Danimarka)

2- Simone Manuel (ABD)

3- Aliaksandra Herasimenia (Belarus)

4x100 metre karışık bayrak

1- ABD

2- Avustralya

3- Danimarka

Erkekler

1500 metre serbest

1- Gregorio Paltrinieri (İtalya)

2- Connor Jaeger (ABD)

3- Gabriele Detti (İtalya

4x100 metre karışık bayrak

1- ABD

2- Büyük Britanya

3- Avustralya