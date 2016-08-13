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Spor

Rio'da Mısırlı judocu, İsrailli rakibinin elini havada bıraktı

Judoda sporcular saygı ifadesi olarak müsabaka öncesi ve sonrasında birbirini selamlayıp el sıkışıyor

13 Ağustos 2016 01:37

Brezilya’da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda judoda erkekler +100 kiloda mücadele eden Mısırlı İslam El Shehaby, 1. rauntta mağlup olduğu İsrailli rakibi Or Sasson’un maç sonunda elini sıkmayı reddetti.

posta'nın haberine göre; Rio de Janeiro’da düzenlenen oyunlarda judoda erkekler +100 kiloda Mısırlı El Shehaby ile İsrailli Sasson, son 16 turuna kalabilmek için tatamiye çıktı.

Rakibine 1. rauntta mağlup olan 34 yaşındaki sporcu El Shehaby, karşılaşma sonrasında Sasson’un el sıkma isteğini bir adım geriye giderek ve başını sağa sola sallayarak geri çevirdi.

 

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