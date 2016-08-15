Rio'da madalya töreninde evlenme teklifi

Rio Olimpiyatları'ndaki bir madalya töreninin ardından kameraların önünde duygusal bir evlilik teklifi yaşandı.

Pazar günü Kadınlar 3 metre atlama dalında gümüş madalya alan Çinli He Zi'nin altı senelik erkek arkadaşı Qin Kai, tüm dünyaya yayın yapan televizyonların önünde dizlerinin üstüne çöktü ve evlenme teklif etti.

Qin Kai de geçen hafta üç metre senkronize atlama dalında bronz madalya kazanmıştı. He zi, Kai'nin evlenme teklifine, "Evet" dedi.

Altı senedir birlikte olmalarına rağmen erkek arkadaşının kendisine olimpiyatlar sırasında evlenme teklifi etmesini beklemediğini söyleyen He Zi, "Qin pek çok şey söyledi ve çok şey söz verdi. Ama beni en çok etkileyen, hayatımın geri kalanında güvenebileceğim erkeğin o olduğunu düşünmemdi. " dedi.

Fakat izleyiciler tüm dünyanın önünde yapılan bu evlilik teklifi hakkında farklı görüşlere sahip.

Bu beklenmeyen evlilik teklifinin tüm dikkati kendi üstüne çekerek He Zi'nin madalyasını gölgede bıraktığı görüşünde olanlar var.

Bazı kullanıcılar BBC'nin Facebook sayfasında bu evlilik teklifinin He Zi'nin başarısını gölgede bıraktığını söylerken, bazıları He Zi'nin bu evlenme teklifiyle bir madalya daha aldığını yorumunda bulundu.

Çin'de çok popüler olan uygulama Weibo'da bazı izleyiclier bu teklifi "tatlı ve romantik" olarak değerlendirirken, bazıları şüpheci bir tavırla yaklaştı: "He Zi bu kadar özel ve hayatını değiştirecek bir karar alırken tüm dünyanın onu izliyor olması nasıl da üzerinde baskı kuran bir yöntem!"