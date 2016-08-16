Rio'da madalya sıralamasında ilk 3 değişmedi

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesinin yaşandığı 12 gün sonunda ABD, genel sıralamada liderliğini sürdürdü.

Eurosport'un haberine göre, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyonda 26 altın, 23 gümüş, 26 bronz olmak üzere 75 madalyaya ulaşan ABD, madalya sıralamasının zirvesinde kalmaya devam etti.

ABD'nin ardından 16 altın, 17 gümüş ve 8 bronzla 41 madalyası bulunan Büyük Britanya, ikinci sırada yer almayı sürdürdü. 15 altın, 14 gümüş ve 17 bronz olmak üzere 46 madalyaya sahip Çin ise üçüncü sırada kaldı.

Güreşte milli sporcu Rıza Kayaalp ile gümüş kazanarak oyunlardaki madalya sayısını ikiye çıkaran Türkiye ise 54'üncülükten 52'nciliğe yükseldi.

Olimpiyatlarda madalya mücadelesinde genel sıralamada ilk 10 ülke şöyle: