Rio'da ilk madalya halterden

Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda milli halterci Daniyar İsmayilov, erkekler 69 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Riocentro'da düzenlenen müsabakalarda erkekler 69 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada ilk hakkında 156, ikincisinde 160, üçüncüsünde 163 kilo kaldırdı.

İsmayilov, silkmede ise ilk hakkında 181, ikincisinde 185, üçüncüsünde 188 kilo kaldırdı.

Toplamda 351 kilo kaldıran 24 yaşındaki milli sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu. Böylece Türkiye, Rio Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyasını kazandı.

Altın madalya koparmada 162, silkmede 190, toplamda ise 352 kilo kaldıran 36 yaşındaki Çinli halterci Shi Zhiyong'un oldu. Koparmada 151, silkmede 188, toplamda ise kaldıran 339 Kazakistanlı Izzat Artykov bronz elde etti.

Kadınlarda dünya rekorları kırıldı

Kadınlarda ise 63 kiloda madalya mücadelesi yaşandı. Koparmada 115, silkmede 147, toplamda ise 262 kilo kaldıran Wei Deng altın madalya elde etti. Çinli halterci, silkmede ve toplamda yeni dünya rekorlarını kıran sporcu oldu.

Kuzey Koreli Hyo Sim Choe gümüş, Kazakistanlı Karina Goricheva ise bronz madalyaya uzandı.

Milli halterci Mehtap Kurnaz ise koparmada 81, silkmede 100, toplamda ise 181 kilo kaldırarak genel klasmanda ise 13'üncü oldu ve oyunlara veda etti.