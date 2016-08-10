Rio'da ilk madalya Daniyar İsmayilov'dan

Milli halterci Daniyar İsmayilov, Türkiye'ye Rio'da düzenlenen Olimpiyat oyunlarında ilk madalyayı kazandırdı.

Erkekler 69 kiloda mücadele eden Daniyar İsmayilov gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkmenistan asıllı İsmayilov, koparmada ilk hakkında 156, ikincisinde 160, üçüncüsünde 163; silkmede ise ilk hakkında 181, ikincisinde 185, üçüncüsünde 188 kilo kaldırdı.

24 yaşındaki milli sporcu toplamda 351 kilo ile ikinci sırada yer aldı.

Altın madalyanın sahibi ise koparmada 162, silkmede 190, toplamda ise 352 kilo kaldıran 36 yaşındaki Çinli halterci Shi Zhiyong'un oldu.

Kazak halterci Izzat Artykov da koparmada 151, silkmede 188, toplamda ise 339 kilo ile bronz madalya kazandı.

İsmayilov 2012'de Londra'daki Olimpiyat oyunlarında Türkmenistan'ı temsil edip 13. olmuş; Türkiye vatandaşı olduktan sonra geçen yıl Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü, bu yıl ise yine Avrupa şampiyonu olmuştu.

Rio'daki halter müsabakalarında ise kadınlarda ise 63 kiloda Çinli halterci Wei Deng, silkmede ve toplamda yeni dünya rekorları kırarak altın madalya kazandı.

Wei Deng; koparmada 115, silkmede 147, toplamda ise 262 kilo kaldırdı.

Kuzey Koreli Hyo Sim Choe gümüş, Kazakistanlı Karina Goricheva ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli halterci Mehtap Kurnaz ise koparmada 81, silkmede 100, toplamda ise 181 kilo kaldırarak 13'üncü sırada yer aldı.