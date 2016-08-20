Rio'da beşinci madalya, Demirtaş minderde bronz kazandı!

Rio 2016'da Türkiye'nin beşinci madalyası güreşten geldi. Serbest güreş erkekler 74 kiloda bronz madalya maçını puan vermeden kazanan Soner Demirtaş podyuma çıktı.
Serbest güreş 74 kilo bronz madalya maçında Kazak rakibi Galymzhan Usserbayev'i 6-0 yenen Soner Demirtaş, olimpiyat üçüncüsü olarak Türkiye'ye Rio 2016'daki beşinci madalyasını kazandırdı.
Daniyar İsmayilov, Rıza Kayaalp, Cenk İldem ve Yasmani Copello'dan sonra Rio'da madalya kazanan beşinci Türk sporcu olan Soner Demirtaş, geçtiğimiz mart ayında serbest stil 74 kilo Avrupa şampiyonu olmuştu.