Bolt'tan bir altın madalya daha

Dünyaca ünlü Jamaikalı atlet Usain Bolt, 100 metre yarışının ardından 200 metrede de altın madalyaya ulaştı. Ancak yarışı 19.78 saniyede tamamlayan Bolt'un performansı önceki dünya rekoru derecelerinin gerisinde kaldı.

Rio'daki altın madalya sayısını 2'ye, toplam olimpiyat altını sayısını da 8'e çıkaran Bolt, bugün koşulacak olan 4x100 erkekler finalini de kazanarak Pekin 2008 ve Londra 2012'deki 3'te 3 başarısını tekrarlamayı hedefliyor.

Usain Bolt dün koşulan yarışta her ne kadar geçmiş performanslarının gerisinde kalsa da, rakiplerine büyük fark atarak hiç zorlanmadan yarışı birinci tamamlamayı başardı.

2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından atletizmi bırakacağını açıklayan Bolt, bugüne kadar katıldığı bütün Olimpiyat koşularından altın madalyayla ayrılmış durumda.

Bolt Rio'daki 200 metre finalinde kendisine ait olan 19.19 saniyelik dünya rekorunu kırmayı, hatta dereceyi 19 saniyenin altına çekmeyi hedeflediğini, ancak bunu başaramadığını ifade etti.

200 metre finalinin ardından BBC'ye konuşan Bolt, "Koşu süresinden memnun değilim. Ama yine de altını aldım, önemli olan da bu" dedi.

Bolt atletizmi bıraktığında sadece kendi spor dalının değil tüm spor tarihinin en büyük isimleriyle birlikte anılmak istediğini ifade ederek "En iyi olduğumu kanıtlamak için daha ne yapabilirim bilmiyorum. Gelecekte adımın (Muhammed) Ali'yle, Pele'yle birlikte anılmasını isterim" dedi.

Performansından çok da hoşnut olmayan Bolt, bitiş çizgisini geçtikten sonra bir an için kendisine kızsa da, kısa sürede kendisini toparladı ve gülümseyerek Rio Olimpiyat Stadyumu'nda kendisini izlemeye gelen binlerce kişiyi kendisine has okçu hareketiyle selamladı.

200 metre finalinde Türkiye'yi temsil eden Ramil Guliyev ise 20.43 saniyelik derecesiyle yarışı 8. olarak tamamladı.