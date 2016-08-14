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Spor

Rio'da ABD farkı açıyor, Türkiye 52. sıraya geriledi

24 altın, 18 gümüş, 18 bronz olmak üzere 60 madalyaya ulaşan ABD, madalya sıralamasının zirvesinde kalmaya devam etti

14 Ağustos 2016 16:03

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesinin yaşandığı sekizinci gün sonunda ABD, genel sıralamada liderliğini sürdürdü. Türkiye ise 52. sıraya geriledi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyonda 24 altın, 18 gümüş, 18 bronz olmak üzere 60 madalyaya ulaşan ABD, madalya sıralamasının zirvesinde kalmaya devam etti.

ABD'yi 13 altın, 11 gümüş ve 17 bronz olmak üzere 41 madalyaya sahip Çin takip etti. 10 altın, 13 gümüş ve 7 bronzu bulunan Büyük Britanya ise 30 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Eurosport'taki habere göre, bir gümüş madalyası bulunan Türkiye ise 52'nciliğe geriledi.

Bu arada, tenis branşında, tek kadınlar finalini kazanan Monica Puig, Porto Riko'ya olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandırdı.

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