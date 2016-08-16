T24 LogoT24 Logo
Spor

Rio'da 12. gün; Milli sporcular 5 farklı branşta sahnede

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 20.30'da başlayacak çeyrek final maçında İspanya ile karşılaşacak

16 Ağustos 2016 17:16

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular, bugün 5 farklı spor dalında mücadele verecek. Milli sporcular, olimpiyat oyunlarının 12. gününde güreş, boks, yelken, atletizm ve basketbolda sahne alacak.

Eurosport'un derlediği habere göre, A Milli Kadın Basketbol Takımı, TSİ 20.30'da başlayacak çeyrek final maçında İspanya ile karşılaşacak.

Atletizm erkeklerde 200 metre elemelerinde Jak Ali Harvey ve Ramil Guliyev, 400 metre yarı finalinde Yasmani Copello Escobar, 1500 metre elemelerinde İlham Tanui Özbilen, kadınlarda 5 bin metre elemelerinde Yasemin Can ve uzun atlama elemelerinde Karin Melis Mey mücadele edecek.

Boksta Batuhan Gözgeç, 64 kilo çeyrek final maçında Ermeni asıllı Alman rakibi Artem Harutyunyan karşısında ringe çıkacak.

Güreşte grekoromen stil 98 kiloda Cenk İldem, ikinci tur müsabakasında Hindistan'dan Hardeep Hardeep ile karşı karşıya gelecek.

Yelkende ise erkekler 470 sınıfında Deniz ve Ateş Çınar ikilisi boy gösterecek.

ETİKETLER

RioRio OlimpiyatlarıTürkiyeMilli sporcularboksgüreş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24