Rio'da 12. gün; Milli sporcular 5 farklı branşta sahnede

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular, bugün 5 farklı spor dalında mücadele verecek. Milli sporcular, olimpiyat oyunlarının 12. gününde güreş, boks, yelken, atletizm ve basketbolda sahne alacak.

Eurosport'un derlediği habere göre, A Milli Kadın Basketbol Takımı, TSİ 20.30'da başlayacak çeyrek final maçında İspanya ile karşılaşacak.

Atletizm erkeklerde 200 metre elemelerinde Jak Ali Harvey ve Ramil Guliyev, 400 metre yarı finalinde Yasmani Copello Escobar, 1500 metre elemelerinde İlham Tanui Özbilen, kadınlarda 5 bin metre elemelerinde Yasemin Can ve uzun atlama elemelerinde Karin Melis Mey mücadele edecek.

Boksta Batuhan Gözgeç, 64 kilo çeyrek final maçında Ermeni asıllı Alman rakibi Artem Harutyunyan karşısında ringe çıkacak.

Güreşte grekoromen stil 98 kiloda Cenk İldem, ikinci tur müsabakasında Hindistan'dan Hardeep Hardeep ile karşı karşıya gelecek.

Yelkende ise erkekler 470 sınıfında Deniz ve Ateş Çınar ikilisi boy gösterecek.