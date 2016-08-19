Rio polisi: Soyguna uğradıklarını iddia eden ABDli yüzücüler 'yalan söyledi'

Brezilya polisi, soyguna uğradıklarını iddia eden ABD'nin altın madalyalı dört yüzücüsünün yalan söylediğini duyurdu.

Rio de Janeiro Emniyet Müdürü Fernando Veloso, yaptığı basın açıklamasında yüzücülerden bir veya birkaçının soyguna uğramadıklarını, durdukları benzin istasyonunda saldırgan tavırlarıyla çevreye zarar verdikten sonra silahlı güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle, hasarın maliyetini ödeyerek olay yerinden ayrıldıklarını söyledi.

Veloso, güvenlik görevlisinin yüzücülerden birinin taşkın davranışları nedeniyle silahını çektiğini ifade etti.

Yüzücülerden Gunnar Bentz ve Jack Conger, Çarşamba günü Rio havaalanından uçakları havalanmadan önce sorgulanmak üzere polis tarafından uçaktan indirildi.

Takım arkadaşları James Feigen Brezilya'da kaldı ve soruşturma süresince yetkililerle işbirliği yaptığını kaydetti.

Dördüncü yüzücü Ryan Lockte ise Pazartesi günü ABD'ye uçtu.

Fakat Rio polisi, verilen ifadelerin çelişkili olduğu ve iddiaların kapalı devre güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle uyuşmadığını dile getirip soruşturmanın devam için iki yüzücünün ABD'ye uçuşlarına engel olmuştu.

Rio Emniyet Müdürü Veloso basın açıklamasında olay günü yaşananları anlattı. Veloso'nun açıklaması yayınlanırken, yerel medya da güvenlik kamerası görüntüleriyle olaya tanıklık edenlerin röportajlarını paylaştı.

Veloso'nun anlattığına göre Lochte ve arkadaşları tuvaletini kullanmak için Olimpiyat köyü yakınlarındaki bir benzin istasyonunda durdu.

Tuvaletin tadilat için bir bölümünün kapalı olmasına sinirlenen yüzücüler öfkelenip idrarlarını duvarlara yaptılar, tuvaletin kapısını ve lavabosunu kırıp döktüler. Bunun üzerine silahlı güvenlik görevlileri çağrıldı ve içlerinden biri saldırgan ve tehditkâr davranan Lochte'yi sakinleştirmek için silahını çıkardı.

Sinirleri yatışan yüzücüler verdikleri zararın maliyetini ödeyerek polis gelmeden bindikleri taksiyle istasyondan ayrıldılar.

Veloso, soruşturma boyunca farklı ifadeler veren ve çelişkili açıklamalar yapan yüzücülerin 'teoride' yalancı şahitlik yapma ve yağmalama suçlarından yargılanmaları gerektiğini söyledi.

Lochte'nin de olay sırasında 'aşırı alkollü olduğundan öfkeli davrandığını' ifade etti.

Veloso, Rio halkının şehirlerinin itibarının zedelenmesinden rahatsız olduklarını belirtip "Kamuya mal olmuş, başkaları üzerinde etkisi olan, nasıl davranmaları gerektiğini bilen önemli kişiler… Bir özür, hoş karşılanırdı" dedi.

Rio 2016 Olimpiyatları'nın sözcülerinden Mario Andrada ise daha önceki açıklamasında olayı hafife almaya çalışmış yüzücülerle ilgili şunları söylemişti:

"Bu çocuklar eğlenmeye, ülkelerini ellerinden gelen en iyi şekilde temsil etmeye çalıştılar."

"Olağanüstü bir baskı altında yarıştılar. Hadi bu çocukları rahat bırakalım. Bazen daha sonra pişman olduğunuz şeyler yaparsınız."

"Eğlendiler, bir hata yaptılar, hayat devam ediyor."