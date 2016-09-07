Rio Paralimpik Oyunları bu gece başlıyor

Rio Paralimpik Oyunları, sorunlu hazırlık döneminin ardından önümüzdeki saatlerde dünya genelinde milyonlarca kişinin izleyeceği bir açılış töreniyle başlayacak.

Oyunlara hazırlık döneminde, az sayıda bilet satışı, oyunun maliyetleriyle ilgili kriz, Rusya'nın men edilmesi ve sporcu sınıflandırmaları gibi sorunlar yaşanmıştı.

Ancak şimdi dikkatler, Maracana Stadyumu'nda Türkiye saatiyle 24:15'te 4300'den fazla sporcu ve binlerce izleyicinin katılacağı açılış törenine çevrildi.

Açılış töreninde 160 ülkenin takımı geçiş yapacak.

Yetkililer törenin satışa çıkartılan 50 bin biletinden geriye binden azının kaldığını söylüyor.

Üç saat sürmesi planlanan törende çeşitliliğin gücü teması işlenecek. Törenin hazırlığında aralarında sanatçılar ve kareografların bulunduğu 500 personel ile iki binden fazla gönüllü yer aldı.