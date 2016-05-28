‘Rio Olimpiyatları ertelenmeli ya da taşınmalı’



Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) açık bir mektup yazan yaklaşık 150 doktor ve bilim insanı 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın öngörüldüğü gibi 5-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesinin "sorumsuzca" ve "etik dışı" olacağını ifade etti.

Bilim insanları Olimpiyatlar sayesinde Zika virüsünün çok daha hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılmasından endişe ediyor.

Açık mektupta küresel sağlık açısından endişelerini dile getiren bilim insanları Zika virüsünün bilimin daha önce hiç karşılaşmadığı bir sağlık riski taşıdığına işaret etti.

Mektupta "Dünyanın dört bir yanından 500 bin turistin oyunları izlemeye gelmesi, belki de virüse yakalanarak evlerine dönmesi ve burada bir salgına neden olması gereksiz bir risk. Virüs özellikle şimdiye kadar yayılmadığı yoksul Güney Asya ve Afrika ülkelerinde büyük acılara neden olabilir" açıklamasına yer verildi.

"Aedes aegypti" cinsi sivrisineklerden bulaşan Zika, özellikle Güney ve Orta Amerika ülkelerinde etkili durumda. Virüs, yeni doğan bebeklerde görülen Mikrosefali (küçük kafa) hastalığına yol açıyor. Brezilya'da yalnızca geçen ekim ayında Mikrosefali ile doğan bebek sayısı yaklaşık 4 bin olarak kayıtlara geçti. Yapılan incelemeler sonucunda tüm vakalarda hamilelik sırasında Zika virüsü bulaştığı belirlendi. Virüs, kas, eklem, baş ağrısı ve ateş gibi belirtiler veriyor. Kan yoluyla bulaşan virüsün cinsel yolla da bulaştığı tahmin ediliyor.