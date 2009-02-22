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Yaşam

Rio kriz dinlemedi

Brezilya'nın ünlü Rio Karnavalı cuma günü başladı.Yetkililer, bu yılki karnavala 700 bin kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı.

22 Şubat 2009 02:00

Brezilya'nın ünlü Rio Karnavalı cuma günü başladı.Yetkililer, bu yılki karnavala 700 bin kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı.

Brezilya'nın ünlü Rio karnavalı cuma akşamı başladı. Karnavaldaki her türlü aşırılığın simgesi sayılan ''Kral Momo'', Rio şehrinin sembolik anahtarlarını belediye başkanının elinden alarak karnavalı başlattı.

Bu amaçla Copacabana'da düzenlenen törende konuşan Rio De Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, insanların Rio'da kendilerini emniyette hissetmelerini istedi ve Rio'nun karnaval boyunca dünyanın en güzel kenti olacağını söyledi. Başkan, ''Şu andan itibaren şehirdeki her türlü sorunun çözümünden Kral Momo sorumlu'' dedi.

Tören sırasında ''Kral Momo''ya her zamanki gibi 3 güzel kadın refakat etti; Kraliçe ve 2 karnaval prensesi...''Momo'', anahtarları aldıktan sonra, ''Herkese iyi eğlenceler. Herkes 5 gün boyunca çılgınlar gibi eğlensin'' dedi.

Yetkililer, karnavala yerlisi ve yabancısıyla en az 700 bin kişinin katılmasını bekliyorlar. Rio'da güvenliği 10 bin polis memuru sağlayacak. Samba okullarının görkemli tören geçişi, pazar ve pazartesi günleri yapılacak.

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