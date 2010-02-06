Rio Karnavalı'nda binlerce bedava kondom dağıtılacak!

T24 - Brezilya sağlık yetkilileri, gelecek hafta başlayacak karnaval nedeniyle AIDS hakkında bilgilendirme kampanyası başlattı.



Hükümet kampanya çerçevesinde, karnaval süresince 55 milyon bedava prezervatif dağıtacak.



Sağlık Bakanı Jose Temporao, bugün (6 Şubat 2010) yaptığı açıklamada, bu yıl yapılacak AIDS bilgilendirme kampanyasının, genç kadın ve eşcinselleri korunma konusunda eğitmeye odaklanacağını söyledi.



Brezilya hükümeti, geçen yıl boyunca tüm ülkede yaklaşık 500 milyon bedava prezervatif dağıttı.

