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Dünya

Rio Karnavalı bir kez daha Covid nedeniyle iptal oldu

Karnaval, Omicron tehdidi nedeniyle gerçekleşmeyecek

05 Ocak 2022 10:02

Dünyaca ünlü Rio Karnavalı bir kez daha Covid-19 nedeniyle iptal edildi.

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehri Belediye Başkanı Eduardo Pae, sağlık yetkilileriyle görüşmesi sonrasında artan Covid-19 vakaları ve Omicron tehdidi nedeniyle Rio Karnavalı’nın bu yıl da gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Öte yandan geçen yılın aksine bu yıl, Rio de Janeiro’nun samba okullarının hazırladığı dans gösterisi düzenlenecek.

Brezilya’nın başka şehirlerinde de karnaval etkinliklerinin iptal edildiği belirtiliyor.

Rio Karnavalı gerçekleşseydi 25 Şubat'tan 5 Mart'a kadar sürecekti. 

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