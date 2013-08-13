Rio de Janeiro'da anarşistler, kara bayraklarıyla sokaklarda



Erol Anar



Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde son bir hafta içerisinde yoğunlaşan ve anarşist grupların ağırlıklı olarak yer aldığı eylemler sürüyor. Rio de Janeiro Belediye Meclisi işgal eylemi de 4. gününe girdi.



Anarşist grup, Hükümet binasını işgal etmek istedi



Dün gece yine yüzlerce kişiden oluşan, ağırlıklı olarak Black Bloc adlı anarşist grubu ve Anonymous sempatizanları tarafından düzenlenen yürüyüş, eyalet hükümeti binası olan Palácio Guanabara önünde polis ile çatışmaya dönüştü. Protestocular, polisin bariyerlerini yıkarak hükümet binasına girmeye çalıştılar. Polis gruba gaz bombaları ile müdahale edince, anarşistler de taşla karşılık verdiler. Ve bu sırada bir çatışma yaşandı. Bina önünde o anda gösteri yapan öğretmen grubu da polis saldırısına uğradı. Burada bazı göstericilerin yaralandığı bildirildi.

Göstericiler Vali’nin istifasını da talep ediyorlar. Ayrıca Rocinha adlı favela (gecekondu) bölgesinde esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan taş ustası Amarildo de Spuza’nın akibeti de soruldu. Anonymous da, Vali Cabral’ın partisi olan PMDB’nin websitesini çökertti.

Black Bloc (Kara Blok) üyeleri kara elbiseler giyiniyor ve anarşistlerin simgesi olan kara bayrakları taşıyorlar. Black Bloc, anti küreselci ve anti kapitalist, anarşist bir grup.



Medya manipülasyonu da protesto edildi



Rio de Janeiro kentinde, anarşist Black Bloc grubu üyeleri ile Anonymous önce geçtiğimiz hafta, ülkenin en büyük medya grubu olan Rede Globo binası önüne giderek medya manipülasyonunu protesto ettiler.

Rede Globo, diktatörlük zamanında, diktatörlüğe destek vermişti. Rede Globo, ülkenin en etkili ve büyük medya grubu. Rede Globo, dünyaya ihraç ettiği dizi filmleriyle (novela) ünlü. Manipulasyon yapan ve Brezilya’yı yönlendirdigi iddia edilen bir kuruluş.



Rio de Janeiro Belediye Meclisi işgali eylemi 4. gününde

Rio de Janeiro Valisi Sergio Cabral’ın da istifası isteniyor. Cabral’ın evinin önünde sürekli protesto gösterileri yapılıyordu. Cabral yaptığı son açıklamada, kendisinin de hataları olduğunu, özellikle diyalog kurmayı denememesinin bir eksiklik olarak ortaya çıktığını belirtti.

Bu arada 4 gün önce bir grup tarafından işgal edilen Belediye Meclisi, eylemi içeride ve dışarıdaki destekçiler tarafından sürdürülüyor. Çevik kuvvet dışarıda bekliyor. Aynı zamanda bina önünde içerdeki işgalci grubu destekleyen insanlar da oturma eyleminde bulunuyor ve zaman zaman müzik eşliğinde şarkılar söylüyorlar. Eylemciler, bazı parlamenter ve meclis üyelerine de tepkilerini gösteriyorlar. Ayrıca Otobüs Meclis Araştırma Komisyonu bileşimi de protesto ediliyor. Belediye Meclisi işgali yine içinde anarşistlerin yer aldığı bir grup tarafından gerçekleştirildi. Bu arada Rio de Janeiro Valisi Sergio Cabral’ın dün geceki eylemden sonra kent güvenlik ekibi ile olağanüstü toplantı yaptığı bildirildi.