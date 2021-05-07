Rio de Janeiro polisinden şehir tarihinin en kanlı favela baskını: 25 ölü

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Ağır silahlı polislerin Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki bir 'favela'ya düzenlediği uyuşturucu ticareti operasyonunda 25 kişi hayatını kaybetti. Operasyon, şehrin tarihinde en çok ölümün yaşandığı polis baskını olarak tarihe geçti.

Perşembe sabah saatlerinde 200 sivil polisin Jacarezinho isimli gecekondu mahallesine girdiği belirtildi. Bölgede kurşun geçirmez bir helikopterin uçurulduğu ve iki tarafına da dürbünlü tüfekli polisler yerleştirildiği ifade edildi. Ölen 25 kişi arasında bir polis olduğu bildirilirken, polis ve yerel medya kalan ölüleri "şüpheliler" olarak tanımladı.

The Guardian, yerli halkın kendileriyle paylaştığı fotoğraflarda dar sokakların yerlerinde kanlı cesetler görüldüğünü ifade etti.

Polis ve Rio'nun tabloid basın organları operasyonu uyuşturucu çetelerine yapılan başarılı bir saldırı olarak nitelendirdi. İnsan hakları aktivistleri ise yapılana tepki gösterdi. Rio Kamu Güvenliği ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi'nden Pedro Paulo Santos Silva, yaşananları "katliam" olarak nitelendirdi.