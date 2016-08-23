Rio 2016: Sayılarla dünyanın en büyük spor olayı

Pazar günü 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarının meşalesi söndü ve 16 günlük spor serüveni sona erdi.

10 binden fazla sporcunun 207 ulusu temsil ettiği ve 31 dalda yarıştığı Brezilya'daki oyunlarda 1000'e yakın madalya dağıtıldı.

Rekorlar kırıldı, tarih yazıldı, efsaneler bir kez daha kendilerini gösterdiler ve yeni yıldızlar doğdu.

BBC Olimpiyat Oyunlarının çarpıcı istatistiklerini derledi.

ABD üç farklı spora hükmetti. Michael Phelps erkeklerde yine en başarılı yüzücü olurken, Katie Ledecky de kadınlarda yüzmede yeteneklerini gösterdi ve jimnastikçi Simone Biles gibi o da ününü artırdı.