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Spor
BBC Türkçe

Rio 2016: Phelps 21. altın madalyasını aldı

ABD'li yüzücü Michael Phelps, Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 200 metre bireysel kelebek yarışında birinci gelerek, olimpiyatlardaki 21. altın madalyasını kazandı.

10 Ağustos 2016 14:08

ABD'li yüzücü Michael Phelps, Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 200 metre bireysel kelebek yarışında birinci gelerek, olimpiyatlardaki 21. altın madalyasını kazandı.

31 yaşındaki yüzücü, yarışı 1 dakika 53.56 saniyede bitirdi.

5. kez olimpiyatlara katılan Phelps, bu süreyle bu dalda ilk birinciliğini almış oldu.

2012 Londra olimpiyatlarında aynı dalda Phelps'i geçen Güney Afrikalı yüzücü Le Clos ise 4. geldi.

Olimpiyatların 4. gününde 4x200 metre serbest takım yarışında da, Phelps'in de yer aldığı ABD takımı 1. oldu.

Olimpiyat tarhinin en çok madalya kazanan sporcusu olan Phelps sevincini "21, çok fazla madalya demek, insan aklını kaçırır" diyerek gösterdi.

Rio 2016: Olimpik sporcuların üzerindeki esrarengiz lekeler ne?

Phelps 2012 Olimpiyatları'nın yarışacağı son olimpiyatlar olduğunu belirtmiş, ancak 2014 yılında spora geri döndüğünü açıklamıştı. Phelps, geri dönmesinin en büyük nedenlerinden birinin 200 metre kelebek yarışını kazanmak olduğunu söylemişti.

Rio 2016'da dünkü yüzme yarışlarında, iki olimpiyat rekoru da kırıldı.

Kadınlar 200 metre bireysel karışıkta Macar Katinka Hosszu 2:06.58'lık zamanıyla, erkekler 200 metre kurbağalamada Japon Ippei Watanabe 2:07.22'lik süresiyle yeni rekorların sahibi oldu.

Eski Sovyetler Birliği'nden jimnastikçi Larisa Latynina, 9'u altın 18 madalya ile Phelps'ten sonra olimpiyat tarihinin en çok altın madalya kazanmış olan sporcusu.

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