Rio 2016 Olimpiyatları'ndaki en tuhaf işler

Rio Olimpiyatları'nı izliyorsanız, dünyaca ünlü yüzücüler olimpiyat havuzuna girerken gözünüz arka planda sarı - kırmızılı üniformalar giymiş ve canları epey sıkılmış görünen iki kişiye takılmış olabilir.

Oradalar çünkü Brezilya yasaları, kamuya açık büyük havuzlarda cankurtaran bulundurulmasını şart koşuyor.

Ama tabii kendilerinden kat kat yetkin ve eğitimli onca yüzücü arasında ne yapacakları, sosyal medyada epey tartışma konusu oldu.

Twitter'da yapılan yorumlarda Olmpiyat yüzücüsü cankurtaranlığı, "dünyanın en gereksiz işi" ilan edilmekte gecikmedi.

Örneğin bu parodi hesap:

Olimpiyat merkezlerinde özel eğitimli 75 kadar cankurtaran görev yapıyor. Yüzme, dalış, senkronize yüzme, sutopu gibi yarışmalarda görev alıyorlar.

Ve bir yandan bu yarışları en iyi yerden seyrederken, bir yandan da bin TL'yi aşan ücretler alıyorlar.

Sıkıcı mı, akıllıca mı, siz karar verin.

Sosyal medyada en çok dolaşan Olimpiyat fotoğraflarından biri de Eric'e ait.

Eric'in görevi, Olimpiyat tesislerinde prezevatif dolu bir çantayla dolaşmak ve bunları atletlere vermek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rio'da iki hafta sürecek müsabakalar için geçmiş Olimpiyatlardan kat kat fazla, 450 binden fazla prezervatif sağladı.

Bu, sporcu başına 42 prezervatif demek -- ya da günde üç tane.

Rio Olimpiyatları'nın açılışında en tuhaf görüntü ödülünü hak eden pek çok kare vardı kuşkusuz.

Ama birincilik ödülü, stadyumda turlayan atletlere yol göstermek amacıyla, üzerlerinde ok işaretleri olan pelerinler giymiş yüzlerce dansçıya gitti.

Yol göstermekten başka işleri olmadığına, yerlerini rahatça bir direğe bırakabileceklerine dikkat çekildi sosyal medyada.