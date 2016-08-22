Rio 2016: Olimpiyatlara görkemli kapanış töreni

Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde 5 Ağustos'ta başlayan olimpiyatlar dün gece Maracana Stadyumu'nda yapılan törenle sona erdi.

Karnaval havasında geçen tören 3 saat sürdü.

16 gün süren 31. Olimpiyat Oyunları'na 10 mülteci sporcudan oluşan bir takım ile 206 ülkeden toplam 11 bin 303 sporcu katıldı.

Olimpiyat bayrağı, 2020 olimpiyatlarını düzenleyecek olan Tokyo'ya devredildi.

Gecenin en coşkulu anlarından biri ise, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, yeşil bir boru içinden bilgisayar oyunu kahramanı Super Mario kostümüyle çıkması oldu.

Milyarlarca kişinin de televizyonlarından canlı olarak izlediği kapanış töreninin sonunda olimpiyat ateşi söndürüldü.

Kapanış töreninde büyüleyici bir havai fişek gösterisi de yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, 46'sı altın toplamda 121 madalya ile Rio 2016'nın en başarılı ülkesi oldu.

Büyük Britanya takımı ise 27'si altın toplamda 67 madalya ile sıralamada 2. geldi.

Çin 26 altın, 70 madalya ile 3. oldu.

Türkiye olimpiyatları 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı.