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Spor
BBC Türkçe

Rio 2016: Jamaikalı atlet Usain Bolt tarihe geçti

Rio Olimpiyatlarında Jamaikalı atlet Usain Bolt, 100 metre finalinde en yakın rakibi Gatlin'i geçip yarışı ilk sırada tamamladı. Bolt, Olimpiyatlarda 100 metrede üst üste üç altın madalya kazanan tek sporcu olarak tarihe geçti.

15 Ağustos 2016 08:55

Jamaikalı Usain Bolt, Rio Olimpiyat Oyunları atletizm erkekler 100 metrede Amerikalı Justin Gatlin'i geçerek finali ilk sırada tamamladı.

Bu sonuçla Usain Bolt, Olimpiyalar tarihinde üst üste 3. kez 100 metre erkeklerde altın madalya kazanan tek sporcu olarak tarihe geçti.

29 yaşındaki atlet, finalde 100 metreyi 9.81 saniyede tamamlayıp 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki zaferini yenilemiş oldu.

Doping nedeniyle iki defa yarışlardan men edilen Gatlin de Bolt'un 0.08 saniye gerisinde kalarak gümüş madalya sahibi oldu.

BBC Sport'a konuşan Usain Bolt, "Daha hızlı olmayı bekliyordum ama kazandığım için mutluyum. Burada performans sergilemek için bulunuyorum. Ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım" dedi.

Bronz madalyanın sahibi de kendi rekorunu kırarak 100 metreyi 9.91 saniyede tamamlayan Kanadalı Andre de Grasse oldu. Kanadalı atleti, Bolt'un takım arkadaşı Jamaikalı Yohan Blake izledi.

Dünya rekortmeni Bolt, Şubat ayında yaptığı açıklamada, 2017 Dünya Şampiyonası'ndan sonra emekliye ayrılacağını duyurmuştu.

Yavaş çıkış yapan Bolt, 2004'te Atina'daki başarısını tekrarlamayı hedefleyen 34 yaşındaki Gatlin'i yarışın 60 metresinden sonra geride bırakarak liderliği ele geçirdi.

Bolt, bu sonuçla ayrıca Olimpiyatlardaki yedinci altın madalyasını kazanmış oldu.

Yarıştan önce stadyum Bolt'u bir kahraman gibi karşıladı ve tribünlerden destek sloganları yükseldi.

Doping nedeniyle iki defa müsabakalardan men edilen Gatlin ise tribünlerin bir kısmı tarafından yuhalandı.

Yarışın sonunda Bolt, tribünlerin tepkisinin kendisini şaşırttığını söyledi.

Gatlin ilk olarak 2001 yılında iki yıl men cezası aldı, daha sonra bu ceza bir yıla indirildi.

Gatlin'in doping testinin ikinci defa pozitif çıktığı yıl, 2006 yılıydı. Gatlin, bir sene öncesinde ise Dünya Şampiyonası'nda 100 metre ve 200 metreyi birinci sırada tamamlamıştı.

Amerikalı atlete dört yıl verilen ceza iki defa düşürülmüştü, ilk cezası da ömür boyu menden sekiz yıla indirildi.

Piste 2010 yılında dönen Gatlin, Londra 2012 Olimpiyatlarında bronz madalya kazandı. Amerikalı atlet 2015 Dünya Şampiyonası'nda da Bolt'a kaybetti.

Geçen yıl Pekin'de favori gösterilen Gatlin'in bu yıl Rio Olimpiyatlarında da Bolt'u geçebileceği düşünülüyordu.

Olimpiyatlarda dört altın madalyası olan eski atlet Michael Johnson, "Usain Bolt'un performansı harikaydı. Yavaşladı ve 'Bunu almam lazım' dedi. Bu zamanla ilgili değildi. Altın madalyayı kazanmak ve en tepeye çıkma meselesiydi" dedi.

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