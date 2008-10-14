Ringo Starr hayran mektuplarından bıktı

İsrail'de Beatles esintisi

Efsanevi Beatles grubunun davulcusu Ringo Starr, çok yoğun olduğu için hayranlarının artık mektup göndermesini ya da imza talebinde bulunmalarını istemiyor.68 yaşındaki Starr, resmi internet sitesinde yayınlanan görüntülü mesajında yapacak çok işi olduğunu belirterek, 20 Ekim'den itibaren hayran mektuplarına bakmayacağını ve hiçbir şeyi imzalamayacağını söyledi.Bu tarihten sonra gönderilecek mektupların ya da taleplerin hiçbirinin dikkate alınmayacağını da söyleyen ünlü sanatçı, hayranlarından özür diledi.Ringo Starr mesajının sonunda herkese barış ve sevgi mesajı da verdi.Starr, Beatles'ın 1970'de dağılmasından bu yana 12'den fazla albüm yaptı.Sanatçının bu yılın başında çıkan son albümü "Liverpool 8" adını taşıyor.