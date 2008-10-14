T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ringo Starr hayran mektuplarından bıktı

Efsanevi Beatles grubunun davulcusu Ringo Starr, hayranlarının artık mektup göndermesini ya da imza talebinde bulunmalarını istemiyor.

14 Ekim 2008 03:00

Efsanevi Beatles grubunun davulcusu Ringo Starr, çok yoğun olduğu için hayranlarının artık mektup göndermesini ya da imza talebinde bulunmalarını istemiyor.

68 yaşındaki Starr, resmi internet sitesinde yayınlanan görüntülü mesajında yapacak çok işi olduğunu belirterek, 20 Ekim'den itibaren hayran mektuplarına bakmayacağını ve hiçbir şeyi imzalamayacağını söyledi.

Bu tarihten sonra gönderilecek mektupların ya da taleplerin hiçbirinin dikkate alınmayacağını da söyleyen ünlü sanatçı, hayranlarından özür diledi.

Ringo Starr mesajının sonunda herkese barış ve sevgi mesajı da verdi.

Starr, Beatles'ın 1970'de dağılmasından bu yana 12'den fazla albüm yaptı.

Sanatçının bu yılın başında çıkan son albümü "Liverpool 8" adını taşıyor.

İlgili haberler:

İsrail'de Beatles esintisi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24