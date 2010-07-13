Rijkaard yönetime rest çekti

T24- Galatasaray'ın Hollanda'daki kampının ilk gününde yaşanan tartışma keyifleri kaçırdı. Rijkaard, Adnan Sezgin'e "Sezon başlayacak. Söz verdiğiniz transferler gelmedi" diyerek masayı terk etti.



Sabah'ın haberine göre; İstanbul'dan uzakta sakin ve huzurlu bir hazırlık kampı için Hollanda'nın Horst kasabasını seçen Galatasaray, kendi içinde huzuru bulamıyor. Kampın ilk gününde sabah antrenmanı sonrası sarı-kırmızılıların kaldığı Parkhotel Horst'un terasında bir araya gelen Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin ve teknik direktör Rijkaard arasında yaşanan gerilim güne damgasını vurdu. İşte Rijkaard'ın masayı terketmesine kadar varan tartışmada yaşananlar: Hollanda'daki ilk idmanın ardından yardımcısı Neeskens ile birlikte transfer görüşmeleri hakkında Adnan Sezgin'den bilgi almak isteyen Rijkaard, otelin terasında buluştu. Cana dışında verdiği listeden hiçbir ismin kampa katılmaması dolayısı ile gergin olduğu gözlenen tecrübeli teknik adam, Sezgin'e "Neredeyse sezon başlayacak. Hala beklediğim futbolcular imza atmadı. Bu böyle olmaz. Bana verdiğiniz sözleri tutun" diyerek, serzenişte bulundu.



NEESKENS ÇABALADI AMA...



Hollandalı teknik adamdan bu sert ifadeleri duymayı beklemeyen Sezgin, cevap vermeye hazırlanırken, Rijkaard'ın masayı terketmesi ve odasına gitmesi dikkat çekti. Rijkaard'ı masada kalması için çabalayan ancak başarılı olamayan Neeskens de Sezgin'in yanından ayrıldı.



HANİ VERDİĞİN SÖZLER!



Süper Lig'in başlamasına 33 gün kala yabancı transerinde Cana dışında yol alamayan Galatasaray yönetimi, hocası Rijkaard'ın sabrı taştı. Hollandalı teknik adam, Üstünel'in istifası sonrasında transferin tek yetkilisi olan Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin ile yaptığı toplantıyı sinirli bir şekilde terk etti.





"5 yabancı alacağız" diyen yönetime tepkili olan Rijkaard, "Lig başlamadan önce Avrupa Ligi ön elemesinde maç yapacağız. Fenerbahçe ile de hazırlık maçı planladınız. Elimde Baros ve Cana dışında yabancı yok.Yabancı transferini bir an önce bitirin" dedi ve masadan kalkarak odasına gitti.