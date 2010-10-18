-RİJKAARD: TAKIMIMIZIN ÖZ GÜVENE İHTİYACI VAR İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, 4-2 yenildikleri Ankaragücü maçıyla ilgili olarak, takım olarak öz güvene ihtiyaçları olduğunu söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Rijkaard, Ankaragücü maçında henüz 3. dakikada yenik duruma düşmelerinin kendilerini etkilediğini belirtirken, hakem kararlarını eleştirdi. ''Gol öncesi kullanılan serbest vuruşta top hareket halindeydi ve hakemin vuruşu tekrarlatması gerekirdi. Sonrasında ise yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kalktı ve savunma olarak devam etmemiz gerekirken durakladık. Çünkü top ofsaytta olan bir oyuncuya geliyordu. Yenilen golün ardından farklı bir atmosfere girdik takım olarak'' ifadelerini kullanan Rijkaard, ''Şu anda takımımızın öz güvene ihtiyacı var. Özellikle maçın ilk yarısında beraberlik için çok bastırdık ve mücadele ettik'' dedi. -''HAYRETLER İÇİNDEYİM''- Frank Rijkaard, Ankaragücü karşısında 3 tane birbirine benzeyen gol yediklerini aktarırken, hayretler içinde olduğunu söyledi. Hayatında böyle bir şey görmediğini dile getiren Hollandalı çalıştırıcı, ''Üç golü aynı şekilde yememiz beni hayrete düşürdü. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Defansta kimse de buna önlem almadı. Bu şekilde goller yiyerek mağlup olmamız, bizi huzursuz etti'' diye konuştu. Taraftarların tepkisiyle ilgili olarak, ''Taraftar için yenilgi iyi bir şey değil. Bizim için de üzücü. Onlar hep kazanmayı hak eden bir taraftar grubu'' diyen Rijkaard, takım olarak başarılı olabilmek için çalıştıklarını söyleyerek, ''Neticesinde sakatlıklar hep bizim boynumuzu büküyor. Önemli futbolcularımız sakatlanıyor. Oyunu tam düzene oturttuk derken, sakatlıklar bizi geriye atıyor. Takımda ışık görüyorum ama şu anda sakatlıklar nedeniyle takımı oturtamıyorum. Mesela Arda sakat, dün Kewell sakatlandı. Bu oyuncuların olmaması bizi etkiliyor'' şeklinde konuştu. Öte yandan, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya ise Rijkaard, ''Eğer böyle bir düşüncem olsaydı, basına bunu yansıtmadan hallederdim. Ancak şu anda böyle bir şey söz konusu olmadığı için konuşmak yersiz'' yanıtını verdi. -SERVET: ''BANA GÜVENİLEN YERDE BAŞARILI OLURUM''- Sarı-kırmızılı takımda bir dönemde performansıyla taraftarların en sevdiği isimler arasında yer alan ve Frank Rijkaard'la yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Servet Çetin, kendisine güvenilen ortamlarda başarılı olabileceğini söyledi. Basın toplantısına medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Servet, ''Ben Galatasaray'a ilk geldiğim zaman da söylemiştim, bana güvenilen yerde başarılı olurum. Eğer takımım benden fayda elde etmek istiyorsa, yöneticisi ve hocası bana güven duymalı. Bu her futbolcu için geçerlidir. Güven olursa, performans yükselir. Bana güvenin olduğu her ortamda başarılı olacağımı düşünüyorum'' diye konuştu.