-RIJKAARD: SAVUNMAYA YÖNELİK OYNUYORLAR İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın karşılaşacakları Sırbistan'nın OFK Belgrad takımının savunmaya yönelik bir oyun tarzına sahip olduğunu söyledi. Hollandalı teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, OFK Belgrad hakkında bilgi edinmek için bu takımın daha önce yaptığı karşılaşmaların görüntülerini izlediklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Fizik olarak kuvvetli oldukları ortada. Onlar da hazırlık dönemi geçirdiği için yolun başındalar. Kendilerine has bir oyun stilleri var. Tabii ki aldığımız bilgiler bunlar. Bize karşı nasıl oynayacaklar, yarın göreceğiz.'' İyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini dile getiren Rijkaard, ''Hazırlık kampında takım çok iyi çalıştı. Çalışmalarımızı en üst düzeye getirmek için hala fizik olarak çalışıyoruz. Boynunda rahatsızlığı olan Gökhan, arka adalesinde çekme olan Aydın, tendon sakatlığı bulunan Baros ile Elano ve Emirhan yarın takımda yer almayacak. Geri kalan bütün oyuncular kadroda olacak'' ifadelerini kullandı. Frank Rijkaard, Galatasaray'ın başına gelmesinde önemli rol alan Haldun Üstünel'in sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesine çok üzüldüğünü dile getirdi. Rijkaard, başarılı olmak için çalıştıklarını anlatarak, ''Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Amacımız, takım halinde çalışıp, yukarıya doğru tırmanmak. Mental ve fizik olarak takımı en üst düzeye çıkartarak, hedefimize gitmek istiyoruz. Büyük takımların genellikle ilk hedefi galip gelmektir. Taraftarlarımızın bizden beklediği çok şey var. Biz de onları memnun etmek için sahada her türlü çabayı göstereceğiz'' dedi. Yapılan transferler ve takımın kalitesiyle ilgili bir soru üzerine Rijkaard, şunları kaydetti: ''Bu konuda geçen sene söylediğim bir şeyi düzeltmek istiyorum. Ben, takımımız kalitesiz değil, kalitemizin yeterli olmadığını söylemiştim. Sakatlıklar nedeniyle eksik futbolcuların olmasından ve onların yerinin dolmaması nedeniyle bunları dile getirmiştim. Geçen sene takımda sakatlıklar boynumuzu büktü. Sorun, kaliteli oyuncuların yerine oynayacak oyuncuların olmamasıydı. Şu andaki takımımızın balansı çok iyi, yeni gelen oyuncuların takım içindeki uyumu ve arkadaşlığı iyi. Onlar da takımla birlikte büyümek için çaba sarf ediyorlar.'' Rijkaard bir soru üzerine sakatlığı bulunan Baros'un alternatifinin Kewell olduğunu anlatarak, ''Baros sakat ama bizim alternatifimiz Kewell var. Hem solda oynayabiliyor hem de santrforda. Bizim için önemli olan onun gelmesi. Mehmet Batdal da var. Çok genç, zamanla çok iyi olacağını biliyorum'' değerlendirmesini yaptı. Bir basın mensubunun, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı transferleri hatırlatarak, Galatasaray'ın transfer konusunda geç kalıp kalmadığı yönündeki sorusuna da Rijkaard, ''Önemli olan bir takım kurmak ve takım oyunu oynamak. Futbolcularımızın hepsi iyi, çalışmalarımızın amacı kenetlenip başarıyı elde etmek. Bu sene tek amacımız birlik ve beraberlik. Öbür takımların ne yaptığını bakıp, göreceğiz'' cevabını verdi.