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Rihanna'yı yiyecek atarak protesto ettiler

Manchester'daki konserine geç çıkan Rihanna'yı izlemeye gelenler tepkilerini sahneye yiyecek fırlatarak gösterdi

18 Temmuz 2013 15:10

Hemen her konsere geç kalmasıyla ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, önceki gün dünya turu kapsamında Manchester’da verdiği konsere de bir saate yakın geç başladı. Bunun üzerine, seyirciler genç şarkıcı sahneye çıktığı anda ellerindeki yiyecekleri sahneye fırlatarak kızgınlıklarını belli etti. radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Rihanna bu olay üzerine seyircilere “Kesin bu saçmalığı” diyerek tepki gösterdi.

Sahneye atılanlar arasında sanatçıya verilmek istenen hediyeler de vardı. Rihanna, bunları görünce “Aranızda iyi ve çılgın olanlar var, kötü ve çılgın olanlar da... Sahneye bu pislikleri fırlatmanız büyük rezalet ama sizlere kızarken arada beni seven insanları da dışlamak istemiyorum” dedi.

Şu sıralar ayrıca yeni saç rengiyle de dillerde olan genç şarkıcı bu kez saçlarını griye boyatarak kendini yeniledi. Dün, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarla herkesi şaşırtan Rihanna, yeni saç rengi hakkında “Gri artık yeni siyah” yorumunu yaptı.

Daha önce Lady Gaga , Nicole Richie, Kelly Osbourne, Pixie Geldof ve Kate Moss gibi isimler de saçlarını bir süre gri kullanmıştı.

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