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Rihanna'yı döven Chris Brown'a Avustralya'dan vize vetosu

Avustralya Kadın Bakanı: Eğer kadına karşı şiddet uyguladıysan ve seyahat etmek istiyorsan ülkeler orada

27 Eylül 2015 21:59

Şarkıcı Rihanna'yı döven Chris Brown, konser vermek için gitmeyi planladığı Avustralya'dan vize alamadı. Brown'a vize verilmemesi konusunda çağrıda bulunan aktivistleri destekleyen Avustralya Kadın Bakanı Michaelia Cash, "İnsanların anlaması gerek, eğer ev içi şiddet uygulayacaksanız ve dünyayı dolaşmak istiyorsanız, size ‘Buraya gelemezsin çünkü Avusturalya’ya beklediğimiz karakterde insanlardan biri değilsin’ diyecek ülkeler olacaktır" dedi.

BCC'nin haberine göre, Chris Brown, 2009 yılında dünyaca ünlü pop şarkıcı Rihanna'yı dövmüş ve yüzünü tanımayacak hale getirmişti. Bu dönemde eleştiri oklarının hedefi olan ve kadına şiddetten suç kaydı bulunan Brown'un, Avustralya'dan vize almasının mümkün olmadığı söylendi.  Aralık 2015'te gerçekleşmesi planlanan konserlerin biletleri geçtiğimiz pazartesi günü satışa çıkmasına rağmen ünlü şarkıcının, vize alamayacağı konuşuluyor.

Brown’a vize verilmemesi için günlerdir baskı yapan aktivistler, bekledikleri desteği Avustralya Kadın Bakanı Michaelia Cash'ten gördü. Bakan, "İnsanların anlaması gerek, eğer ev içi şiddet uygulayacaksanız ve dünyayı dolaşmak istiyorsanız, size ‘Buraya gelemezsin çünkü Avusturalya’ya beklediğimiz karakterde insanlardan biri değilsin’ diyecek ülkeler olacaktır" ifadelerini kullandı. Brown'un itiraz etmek için 28 günü var.

Göçmen Bakanı Peter Dutton da ülkenin göçmenlik departmanının Brown’ın vize başvurusunu reddetme niyetinde olduğuna dair not yayınladığını söyledi. Avustalya, geçen yol da boksör Floyd Mayweather’ın vize başvurusunu benzer bir gerekçeyle reddetmişti.

Chris Brown, Şubat ayında benzer bir nedenle Kanada'dan da veto yemiş ve konser verememişti. Brown, Montreal ile Toronto kentlerindeki konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını hayranlarına Twitter hesabından duyurmuştu.

 

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