Rihanna'ya Malezya'dan onay

2007 yılında çıkış parçası 'Umbrella' ile tüm dünyayı kasıp kavuran şarkıcı Rihanna, 13 Şubat'ta gerçekleşecek Malezya konseri için seksi kostümler giymeyeceğini belirtti.



R&B şarkıcısı Rihanna’nın 13 Şubat’taki Malezya konseri, boykot çağrılarına rağmen hükümet tarafından onaylandı.



Rihanna Malezyalı yetkililere, “Good Girl Gone Bad” (İyi Aile Kızı Yoldan Çıktı) adlı turne kapsamında Kuala Lumpur konserinde çok açık olmayan, daha uygun kıyafetler giyeceği sözünü verdi.



Kliplerinde ve konserlerinde giydiği seksi kostümlerle tanınan şarkıcının bu kararında durup durmayacağı merak konusu

