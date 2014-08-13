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Spor

Rihanna'nın Liverpool'a talip olduğu iddia edildi

Ünlü ABD'li şarkıcı Rihanna'nın, Chelsea’nin satılık olmadığını öğrenmesi üzerine Liverpool'u satın almak istediği öne sürüldü

13 Ağustos 2014 14:13

İngiliz ve İspanyol basınında yer alan iddialarda, Rihanna'nın ilk olarak Galatasaray'dan ayrılıp Chelsea'ye imza atan Didier Drogba ile iletişime geçerek Maviler'i satın almak istediği belirtildi. Fildişi Sahilli golcüden Chelsea'nin satılık olmadığını öğrenen ve Liverpool için girişimde bulunması yönünde tavsiye alan 26 yaşındaki şarkıcının, öneriye sıcak yaklaştığı ve kulübün sahibi Amerikan Fenway Sports Group'la görüşmelere başladığı ifade edildi. 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, basına yaptığı önceki açıklamalarda Liverpool taraftarı olduğunu da söyleyen ABD'li şarkıcının, bu girişiminde başarılı olup olmayacağı henüz bilinmiyor. 

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