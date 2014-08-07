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Spor

Rihanna futbol takımı mı alıyor?

Dünya Kupası'ndaki futbol tutkusuyla gündemden düşmeyen Rihanna'nın bir takım almak istediği iddia edildi

07 Ağustos 2014 13:13

Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın bir İngiliz futbol takımını satın almak ve Barbados'ta bir futbol akademisi kurmak istediği iddia edildi.

Milliyet'in İngiltere’de yayımlanan Daily star gazetesine dayandırdığı habere göre, ünlü yıldız Dünya Kupası esnasında futbola daha fazla ilgi duymaya başladı. 

Genç şarkıcının futbol konusunda da yakın arkadaşı futbolcu Didier Drogba’dan tavsiyeler aldığı iddia edildi. 

Rihanna’nın sıklıkla ziyaret ettiği İngiltere dışında ABD’nin Los Angeles kentinde de bir takımı almaya sıcak bakabileceği öne sürüldü. 

Rihanna, Dünya Kupası’nı yerinde izlemiş ve Almanya ile Arjantin arasında oynanan final maçı esnasındaki sevinç gösterisiyle haber olmuştu.

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