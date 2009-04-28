Rihanna'nın kaçamağı

Rihanna fotoğrafları - FOTOGALERİ

Brown'dan ayrıldıktan sonra oldukça mutsuz olduğu gözlenen Rihanna'nın sıkıntılarından kurtulduğu ve artı yüzününg üldüğü gözlendi. Ünlü şarkıcının yakın arkadaşları "Arkadaşları ve ailesi Rihanna'ya Chris'le ayrılmamaları halinde kariyerinin sona ereceği fikrini aşılamayı başardı" diye konuşuyor.