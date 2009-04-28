Rihanna'nın kaçamağı

Eski sevgilisi Chris Brown'dan dayak yiyen güzel R&B şarkıcısı Rihanna, yeni sevgilisiyle anavatanı Barbados'ta sahil keyfi yaparken görüntülendi. Güzel şarkıcının yeni sevgilisinin ayrıldığı nişanlısı Chris Brown'a benzerliği dikkat çekti.
Rihanna fotoğrafları - FOTOGALERİ
Brown'dan ayrıldıktan sonra oldukça mutsuz olduğu gözlenen Rihanna'nın sıkıntılarından kurtulduğu ve artı yüzününg üldüğü gözlendi. Ünlü şarkıcının yakın arkadaşları "Arkadaşları ve ailesi Rihanna'ya Chris'le ayrılmamaları halinde kariyerinin sona ereceği fikrini aşılamayı başardı" diye konuşuyor.