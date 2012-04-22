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Rihanna’nın ‘aşkı’ Twitter’da

Rihanna geçtiğimiz gece Twitter’da en yakın kız arkadaşı Melissa Forde için yazdıklarıyla gündeme geldi

22 Nisan 2012 14:49

Barbadoslu şarkıcı Rihanna en yakın kız arkadaşıyla yediği yemeğin ardından sosyal paylaşım sitesine yazdığı iletilerle hayranlarını şaşırttı. Ünlü sanatçı kız arkadaşı için “Bu geceki aşkım” dedi.
 

\“We Found Love” adlı parçasıyla tüm dünyada müzik listelerinin üst sıralarına yerleşen Rihanna geçtiğimiz gece Twitter’da en yakın kız arkadaşı Melissa Forde için yazdıklarıyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı yemek sırasında ortaokuldan beri arkadaş olan Forde ile ilgili olarak şu iletileri yayınladı: “Güzellik harikadır ama itaatkar olmak daha iyidir. Benimle evlen.”

24 yaşındaki sanatçı sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında gecenin ilerleyen saatlerinde "Neredeyse 2 yıldır ilk kez bir randevu için dışarıdayım" şeklinde bir ileti yayınladı. Rihanna ile Forde restorandan el ele çıktılar.

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