Rihanna'nın 5 milyon TL'lik Babalar Günü hediyesi

Dünyaca ünlü 28 yaşındaki Barbadoslu R&B ve pop şarkıcısı Rihanna, babası Robert Fenty'ye Barbados'da 1.8 milyon dolarlık (yaklaşık 5.2 milyon TL) malikane satın aldı.

Dört yıl önce annesi Monica Brathwaite'e beş yatak odalı bir malikane alan yıldız, bu kez de 66 yaşındaki babası Robert Fenty'e Babalar Günü için Barbados'da bir malikane aldı.

Kızının bu hediyesi karşısında çok duygulanan baba, Now Magazine dergisine şunları söyledi: "Robyn (Rihanna'nın gerçek adı) çok nazik biri. Adada birkaç ev beğendi ve birini seçmem için bunları bana yolladı. Aralarında en pahalı olanını değil, bahçeli olanını seçtim. Açıkçası, yaşadığım yere pek çok insan gelerek benimle fotoğraf çektirmek istiyordu. Mahremim kalmamıştı. Şimdi burada sessizlik ve ağaçlarım olacağı için çok mutluyum."

Robert Fenty şimdi Barbados'da Sandy Lane bölgesinde Beyoncé ve Jay-Z, Simon Cowell gibi ünlü isimlere komşu olacak.