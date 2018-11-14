Rihanna'dan trans ve büyük beden modelleri defilelerine almayacaklarını söyleyen Victoria's Secret yaratıcısına tepki

Rihanna, Victoria’s Secret yaratıcı yönetmeni Ed Razek’in trans ve büyük beden modellerin geleneksel Victoria’s Secret defilesinde hiçbir zaman yer alamayacaklarını söylemesine tepki gösterdi. Eylülde gerçekleştirdiği iç çamaşırı defilesinde büyük beden modellere de yer veren Rihanna, özel bir yorum yazmayarak, sadece model Louise O'Reilly’nin sosyal medya paylaşımını yeniden paylaştı. O'Reilly, “Markaların neden cast direktörlerinin fikirleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğine dair ilk örnek” yorumunu yaptı. O'Reilly ayrıca, “Özellikle bu 70 yaşında ve geçmişte yaşayan bir adamsa... Şükür ki Rihanna bize Fenty ile bu yıl çeşitlilik sevgisinin markalaşmasını getirdi” dedi.

Razek, Vogue’a verdiği röportajda, Victoria’s Secret defilesinde tıpkı Rihanna’nın kısa süre önce Fenty iç çamaşırı defilesinde yaptığı gibi kapsayıcı bir model cast’ına yer verirlerse ‘birilerine yaranmaya çalışmak’la suçlanacaklarını söylemişti.

Razek, 190 ülkede 1 milyarın üzerinde insan tarafından izlenen şovun büyük bir kitleyi hedef aldığını belirterek, “Sanırım pazarın sürekli değiştiğini ele alıyoruz. Şovda transseksüel ya da büyük beden model kullanmayı düşünüp düşünmediğimizi soruyorsunuz. Kardeş şirketimiz Lane Bryant, büyük beden modellerle defile yapıyor. Bunu sadece satış yaptığımız pazara sunuyoruz, Victoria’s Secret gibi tüm dünyaya sunmuyoruz” dedi. Ed Razek, gelen tepkiler sonrası cuma günü özür dilemek zorunda kaldı.