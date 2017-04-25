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Rihanna'dan tepki çeken paylaşım

Rihanna'nın paylaşımına binlerce tepki yorumu geldi

25 Nisan 2017 16:19

Rihanna'nın, İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile ilgili paylaşımı tepki çekti.

Milliyet'te yer alan habere göre Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz hafta sonunda Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını şaşırttı. 21 Nisan’da 91 yaşına giren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in fotoğraflarını kendi kareleriyle birleştiren sanatçı, görüntülerin altına “Mütevazı olun” notunu düştü. 

52.5 milyon takipçisi bulunan sayfasından dört kare yayınlayan Rihanna’ya farklı kesimlerden tepki yağdı. Birçok Instagram kullanıcısı şarkıcıyı 'saygısız' olmakla suçladı. Binlerce yorum alan şarkıcı, yapılan eleştirilere herhangi bir cevap vermedi.

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