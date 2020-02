Rihanna'dan Super Bowl'a ret

Super Bowl 2019'da sahneye çıkması için teklif götürülen Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna'nın, NFL oyuncusu Colin Kaepernick ile dayanışma adına teklifi reddettiği bildirildi.

Her yıl tüm dünyanın izlediği Super Bowl finalinde maç arası performansı için teklif götürülen Rihanna, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hedef gösterilen NFL (National Football League) oyuncusu Colin Kaepernick'le dayanışma adına teklife "hayır" dedi.

ABD'de polislerin siyahi vatandaşları öldürmelerini protesto için 2016 sezonunda NFL maçları öncesi milli marş çalınırken diz çöken Colin Kaepernick, Donald Trump tarafından hedef gösterilmesi ve takımların buna uyması sonucunda işsiz kalmıştı.

Trump'a, hem ABD'de hem de dünyada tepkiler büyürken, 30 yaşındaki eski oyun kurucu, bir spor ürünleri satıcısı tarafından reklam yüzü yapıldı. Kaepernick, 'Just Do It' kampanyasında yüzünün altında 'Bir şeye inan, uğruna her şeyi feda etmek anlamına gelse de' sözüyle boy gösterdi.

NFL, 3 Şubat'ta Atlanta'da yapılacak Super Bowl'da sahne alacak şarkıcının Rihanna olmasını çok istediği ama ret yanıtı aldığı bildirildi.

"Rihanna'ya teklif götürdüler, ama o diz çökme tartışmasından ötürü reddetti, çünkü NFL'nin tutumunu onaylamıyor" denildi.