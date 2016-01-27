Rihanna yeni albümünün tanıtımını 27 bin TL'lik kulaklıkla yaptı

ABD'li sanatçı Rihanna, hayranları tarafından uzun zamandır merakla beklenen yeni albümü 'Anti'yi 9 bin dolar (yaklaşık 27 bin TL) değerindeki kulaklıkla dinledi.

27 yaşındaki dünyaca ünlü müzisyen Rihanna, hayranları tarafından uzun zamandır merakla beklenen yeni albümü 'Anti'yi 9 bin dolar değerindeki kulaklığıyla dinlerken bir de selfie çekerek bunu takipçileriyle paylaşan Rihanna'nın bu fotoğrafı 200 binin üstünde beğeni topladı.