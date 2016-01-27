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Kültür-Sanat

Rihanna yeni albümünün tanıtımını 27 bin TL'lik kulaklıkla yaptı

ABD'li sanatçı yeni albümü Anti'den 3 parçanın single'ını çıkarmıştı

27 Ocak 2016 00:44

ABD'li sanatçı Rihanna, hayranları tarafından uzun zamandır merakla beklenen yeni albümü 'Anti'yi 9 bin dolar (yaklaşık 27 bin TL) değerindeki kulaklıkla dinledi.

 

27 yaşındaki dünyaca ünlü müzisyen Rihanna, hayranları tarafından uzun zamandır merakla beklenen yeni albümü 'Anti'yi 9 bin dolar değerindeki kulaklığıyla dinlerken bir de selfie çekerek bunu takipçileriyle paylaşan Rihanna'nın bu fotoğrafı 200 binin üstünde beğeni topladı.

 

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