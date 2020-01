Rihanna yeni albümü 'Anti'yi ücretsiz olarak paylaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Anti adlı yeni müzik albümünü sevenleriyle ücretsiz olarak paylaştı. Barbadoslu şarkıcı, Twitter hesabı üzerinden, hayranlarını, müzik yayın platformu TIDAL'a yönlendirdi.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, pop müzik ve R&B şarkıcısı Rihanna, Anti adlı yeni albümünü .mp3 formatında sevenleriyle ücretsiz paylaştı. Barbadoslu şarkıcı, Twitter hesabı üzerinden takipçilerini müzik yayın platformu TIDAL'a yönlendirdi.

Albüm bu bağlantıdan mp3 formatında, sadece e-posta adresi yazılarak ücretsiz indirilebiliyor.

2015 sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen albümün yapımcılığını Kanye West üstlenmişti. Ancak bazı teknik aksaklıklar nedeniyle sürecin uzadığı açıklanmıştı. Rihanna, Drake ile düet yaptığı Work adlı şarkıyı bir gün önce single olarak yayınladı. Ardından ertesi gün albümü ücretsiz olarak duyurdu.

TIDAL, başta 'Jay-Z' olarak bilinen eski Rap şarkıcısı olmak üzere, bir grup sanatçının katılımıyla kurdukları bir müzik yayın platformu.

Albümde, Rihanna'nın yakın zamanda 'single' olarak çıkardığı "B*tch Better Have My Money’, ‘American Oxygen’ ve ‘FourFiveSeconds' şarkıları ise yer almıyor. Albümün tam listesi şöyle:

1. Consideration

2. James Joint

3. Kiss It Better

4. Work

5. Desperado

6. Woo

7. Needed Me

8. Yeah, I Said It

9. Same 'Ol Mistakes

10. Never Ending

11. Love On The Brain

12. Higher

13. Close To You

Rihanna'nın albümü için tıklayın.