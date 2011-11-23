Rihanna yasak, kural dinlemez!

T24 - Kısa bir süre önce Rihanna’nın ‘açık saçık’ yeni videosu ‘We Found Love’ın Fransa’da akşam 10’dan önce gösterilmesinin yasaklanması tartışmalara yol açmıştı. R&B yıldızının şimdilik ‘en şehvetli’ albümü olarak kabul edilen ‘Talk That Talk’ ile fazla ileri gittiği düşünülüyordu.





Rihanna çıkan bu haberlerden nemsemedi. Kışkırtıcı fotoğraflarıyla bu durumu bir adım daha ileriye taşıdı. Rihanna dün ortaya çıkan son pozlarında; vücudundaki eller, tuttukları noktayı aslında “O kadar sıcak değil” izlenimi vermek istercesine sıkıca kavrıyor.



23 yaşındaki süperstara elleriyle eşlik eden modeller de kadın. İlgiye rağmen istifini bozmayan Rihanna sigarasının dumanını üflüyor. Şarkıcı tepki çeken klibindeyse eski erkek arkadaşı Chris Brown ile yaşadığı ilişkiye gönderme yapıyordu. Klipte bir çift (Rihanna ve model Dudley O’Shaughnessy) arasındaki şiddetli ilişki detaylarıyla gösteriliyor. Rihanna’nın son albümü ‘Talk That Talk’ önceki gün dünyayla aynı anda Türkiye’de de piyasaya çıkmıştı.













