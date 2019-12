Rihanna Türkiye'ye geliyor

T24-



Bonus Card'ın 10. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'de ilk kez hayranlarıyla buluşacak olan pop müziğin dünyaca ünlü ismi Rihanna'yı dinlemek isteyenler, konser biletlerini ''Biletix''ten alabilecek. Biletler, Bonus Card ve Garanti Bankası kart sahiplerine yüzde 20 indirimli satılacak.

Müzik kariyerine ''Music Of The Sun'', ''A Girl Like Me'', ''Good Girl Gone Bad'' ve ''Rated R'' adlarında 4 albüm sığdırarak dünya çapında 12 milyon albüm satışıyla rekor kıran sanatçı, ''Billboard Top 100'' listesinde 6 şarkısıyla 1 numara oldu.



Amerikan Müzik Ödülleri, Grammy, MTV Müzik Ödülleri ve daha birçok uluslararası müzik ödülü sahibi Rihanna, en son şarkısı ''Rude Boy'' ile listelerde halen bir numarada bulunuyor. AA