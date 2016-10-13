Rihanna: Sorun bende değil

Drake'ten ayrılan Rihanna, ilişkileri üzerine sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Eski sevgililerimin hiçbiri evli değil ya da mutlu bir birliktelikleri yok. Yani sorunun bende olmadığını söylemekle hata etmiş olmam" ifadesi yer aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımıyla ilişkileri konusuna da açıklık getirdi.

Instagram paylaşımıyla eski sevgililerine gönderme yapan Rihanna, artık problemin kendisinde olmadığını belirtti.

28 yaşındaki şarkıcı, "Eski sevgililerimin hiçbiri evli değil ya da mutlu bir birliktelikleri yok. Yani sorunun bende olmadığını söylemekle hata etmiş olmam" mesajını paylaştı.