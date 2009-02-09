Rihanna son anda Grammy törenine katılmadı

Tempo24

Los Angeles polisi, Rihanna'nın erkek arkadaşı Amerikalı şarkıcı Chris Brown'un dün sabah arabada bir kadınla tartıştığı, tartışmanın alevlendiği ve kadının şiddete maruz kaldığına dair şikâyette bulunulduğunu açıkladı.Kadının şikayeti üzerine aranan Brown'un akşam saatlerinde teslim olduğu bildirildi. Şiddete maruz kalanın Rihanna olup olmadığı henüz bilinmiyor.Chris Brown 'ev içi şiddet suçlamasıyla tutklandı'. Brown, akşam 09.00’da 50 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldı. Şarkıcı nezarethaneden çıkarken yüzünü kapatarak arabaya bindi.Rihanna ve Chris Brown cumartesi gecesi prodüktör Clive Davis’in Beverly Hills’de düzenlediği Grammy öncesi partide beraber katıldılar.Chris Brown nezarethaneden çıkarken yüzünü gizledi