T24 LogoT24 Logo
Magazin

Rihanna son anda Grammy törenine katılmadı

51. Grammy müzik ödüllerinde açılışta sahne alması planlanan Amerikalı R&B şarkıcısı Rihanna törene katılmadı.

09 Şubat 2009 02:00

Tempo24

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 51. Grammy müzik ödüllerinde açılışta sahne alması planlanan Amerikalı R&B şarkıcısı Rihanna törene katılmadı. Rihanna'nın törende şarkı söyleyemeyeceği son anda duyuruldu. 

Grammy'ye Robert Plant damgası

Los Angeles polisi, Rihanna'nın erkek arkadaşı Amerikalı şarkıcı Chris Brown'un dün sabah arabada bir kadınla tartıştığı, tartışmanın alevlendiği ve kadının şiddete maruz kaldığına dair şikâyette bulunulduğunu açıkladı.

Kadının şikayeti üzerine aranan Brown'un akşam saatlerinde teslim olduğu bildirildi. Şiddete maruz kalanın Rihanna olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Chris Brown 'ev içi şiddet suçlamasıyla tutklandı'. Brown, akşam 09.00’da 50 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldı. Şarkıcı nezarethaneden çıkarken yüzünü kapatarak arabaya bindi.

Rihanna ve Chris Brown cumartesi gecesi prodüktör Clive Davis’in Beverly Hills’de düzenlediği Grammy öncesi partide beraber katıldılar.


Chris Brown nezarethaneden çıkarken yüzünü gizledi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24